كامبل يحذر إيمري من الإيقاع السريع للدوري الإنجليزي

قال سول كامبل مدافع أرسنال السابق إن أوناي إيمري، مدرب الفريق اللندني الجديد، يجب عليه التأقلم مع إيقاع الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السريع لو أراد قيادة النادي للنجاح هذا الموسم.

وتولى مدرب باريس سان جيرمان وأشبيلية السابق قيادة أرسنال خلفا لأرسين فينغر في مايو وكُلف بمهمة إعادة الفريق إلى وضعه كأحد أقوى أندية الدوري بعد مواسم من الأداء المتواضع.

ويعتقد كامبل، الذي خاص 210 مباريات مع أرسنال، إن تجربة إيمري ستكون مختلفة تماما عما واجهه في إسبانيا وفرنسا.

وأبلغ كامبل سكاي سبورتس: الدوري الممتاز سيكون مزعجا وليس مريحا كما كان الأمر في بطولات الدوري الأخرى. يجب عليه التأقلم مع الضغط كل أسبوع. بعض المدربين يشعرون بالصدمة لكن يجب عليه التأقلم سريعا.

ويأمل مدافع إنجلترا السابق ألا يتسبب تركيز إيمري على تطوير الدفاع في تجريد أرسنال من خطورته الهجومية: إيمري من المدربين الذين ينظرون إلى لاعبين ومراكز معينة. من الناحية الدفاعية كان هذا ما نفتقده. أتمنى ألا يؤثر ذلك على الجانب الهجومي وأن يعثر على التوازن المطلوب.

ويقود إيمري أرسنال ضد مانشستر سيتي حامل اللقب في مباراته الأولى في الدوري يوم 12 أغسطس.