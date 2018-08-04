أرسنال يعلن مدة غياب مدافعه كولاسيناك بسبب الإصابة

أعلن أرسنال قبل أيام من انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز أن مدافعه سياد كولاسيناك سيغيب فترة تتراوح بين ثمانية وعشرة أسابيع بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

واضطر اللاعب البوسني للخروج من الملعب خلال مباراة ودية لأرسنال أمام غريمه اللندني تشيلسي يوم الأربعاء في دبلن بعد كرة مشتركة مع منافسه فيكتور موسيس.

وأضاف أرسنال أن لاعب الوسط الويلزي آرون رامسي غاب عن اللقاء بسبب إصابة في الساق لكنه يأمل في العودة للمران هذا الأسبوع.

وسيبدأ أرسنال مسيرته في الدوري الممتاز على أرضه أمام مانشستر سيتي حامل اللقب يوم 12 أغسطس.