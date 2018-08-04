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البولندي بيتشيك يعلن اعتزاله اللعب الدولي

المصدر: برلين - د ب أ
صورة من مباراة سابقة للاعب بيشتشيك مع منتخب بلاده
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أعلن اللاعب البولندي ومدافع نادي دورتموند الألماني لوكاش بيشتشيك، اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده.

وكتب بيتشيك "33 عاما" على "إنستغرام" يوم السبت: مغامرتي مع الفريق الوطني انتهت، هذه السنوات الإحدى عشرة كانت بالنسبة لي فترة زمنية من نوع خاص، ستكون لي ذكريات عظيمة.

يذكر أن بيتشيك لعب لمنتخب بلاده 65 مباراة، وكانت بولندا خرجت من دور المجموعات في بطولة كأس العالم مونديال روسيا 2018. ويرتبط بيشتشيك بتعاقد مع دورتموند الألماني حتى عام 2020، وفتح تعاقد دورتموند مع المغربي أشرف حكيمي فصلا جديدا من المنافسة بالنسبة لبيشتشيك.

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