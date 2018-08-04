برشلونة يتم تعاقده مع الدولي التشيلي فيدال

قال برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة، إنه توصل إلى اتفاق مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع لاعب وسط منتخب تشيلي أرتورو فيدال.

وأضاف العملاق الإسباني أن فيدال (31 عاما)، سيوقع على عقد لثلاث سنوات بعد اجتياز الفحص الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة. وخاض فيدال 100 مباراة مع تشيلي وسجل 24 هدفا.

ولم يكشف برشلونة عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام ذكرت أنه سيدفع 18 مليون يورو، وقد ترتفع إلى 21 مليون يورو للحصول على خدمات لاعب باير ليفركوزن ويوفنتوس السابق الذي سجل 14 هدفا في 79 مباراة بالدوري الألماني مع بايرن.