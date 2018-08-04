برشلونة.. خاطف النجوم ومحرضهم على التمرد

بدأ برشلونة في العقدين الأخيرين استقطاب لاعبين بعدما كانوا محط اهتمام أندية أخرى، ليقوم الأول بخطفهم في اللحظات الأخيرة وضمهم للفريق أو حضهم على التمرد بشكل أو آخر.

وكان التشيلي فيدال آخر انتدابات برشلونة، بعد أن أعلن النادي الكتالوني عن ضمه يوم الجمعة، على الرغم من قرب انضمامه لإنتر ميلان الإيطالي، بحسب معظم الصحف الإيطالية والإسبانية في الأشهر الماضية، ليكون نادي مدينة ميلانو آخر ضحايا برشلونة.

وتعد صفقة البرازيلي رونالدينيو إحدى أبرز الصفقات التي قام فيها النادي الكتالوني بضمهم لصفوفه رغم اقترابه من ناد آخر، كنت على بعد 48 ساعة من الانضمام إلى يونايتد، إلا أنني وعدت ساندرو روسيل في حال انتخابه رئيسا سأوقع لبرشلونة"، وفاوض روسيل رونالدينيو بعد خروج الإنجليزي بيكهام إلى ريال مدريد الإسباني، ليوقع بدها الساحر البرازيلي لصفوف عملاق كتالونيا.

ولا يكاد ينسى أنصار أرسنال الإنجليزي الضغط الذي سببه لاعبو برشلونة لإغراء سيسك فابريغاس بقميص النادي الكتالوني والعودة إلى بيته، بعد أن لمحوا في برشلونة بأنهم ينتظرون عودة سيسك للفريق إلا أن أبرز أسلوب ضغط سببه النادي ولاعبوه كان عندما قام بويول وبيكيه بإجبار فابريغاس على ارتداء قيمص برشلونة خلال احتفالات منخب إسبانيا بلقب كأس العالم 2010، رغم أنه كان لاعبا لأرسنال آنذاك، لينتقل سيسك إلى برشلونة في موسم 2011 – 2012.

وأغرى برشلونة الظهير الفرنسي جيريمي ماثيو بعد أن قدم له عرضا ولناديه فالنسيا، ليقوم الأول بالتمرد على ناديه وأصدر بيانا يحكي فيه أن انتقاله لبرشلونة يعد فرصة العمر "هذه ستكون خطوة للأمام بالنسبة لي ومكافأة لكل عملي الجاد، أستطيع الانضمام لأكبر ناد في العالم وآمل أن يتفهم فالنسيا والرئيس وضعي وأن يبدؤوا المحادثات".

وفي مطلع موسم 2016 - 2017، قام برشلونة بخطف البرتغالي الموهوب أندريه غوميش بعدما كان قريبا جدا من الانضمام إلى الغريم الأزلي ريال مدريد، وبحكم علاقة وكيل أعماله جورجي مينديز بفلورنتينو بيريز، إلا أن برشلونة خطف اللاعب بشكل سريع وأتم انصمامه رسميا، وفي فترة الانتقالات نفسها حرض برشلونة، باكو ألكاسير، مهاجم فالنسيا الشاب، على التمرد على ناديه وإجبارهم بشكل أو آخر لينضم إليهم، وهو ما حدث رغم خروج لاي هون، رئيسة فالنسيا آنذاك، وهي تقول للإعلام "باكو ليس للبيع".

وفي مستهل الموسم الماضي، 2017 – 2018، أبدى برشلونة اهتمامه بالفرنسي الموهوب، عثمان ديمبلي، لاعب دورتموند الألماني، والذي لم يكد يصدق العرض، ليقوم بالتمرد على فريقه بشكل واضح وسيئ إلى حد ما، حيث رفض في البداية الانضمام إلى التدريبات، قبل أن يظهر في صورة الفريق التي تسبق الموسم وهو مطأطئ الرأس في إشارة على حزنه ببقائه في دورتموند.

وقدم برشلونة 3 عروض، بين فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية، للظفر بخدمات البرازيلي كوتينيو من ليفربول الإنجليزي، إلا أن النادي عكف على رفض قبول عرض برشلوونة، ليقوم البرازيلي بالتمرد على ناديه حيث بدأ بتقديم طلب انتقال لناديه والذي قوبل بالرفض، لتأتي أخبار غيابه عن مواجهات فريقه بسبب الإصابة، إلا أنه انتشرت له صور وهو يتجول في السوق ولا يبدو مصابا.

وعاد برشلونة في صيف 2018 – 2019، للقيام بعملية سميت بالاختطاف، عندما أعلن ناديا بوردو الفرنسي وروما الإيطالي بشكل رسمي عن انضمام البرازيلي مالكوم لنادي عاصمة إيطاليا، لتأتي الأخبار وبشكل مفاجئ عن تراجع النادي الفرنسي من الصفقة والذهاب لعرض برشلونة، الأقوى ماديا، ليوقع البرازيلي بعدها بيوم كلاعب جديد في برشلونة، ولم ينتهي عند هذا الحد، فقد دخل بشكل مفاجئ على التشيلي فيدال، الذي كان قريبا جدا من الانضمام إلى إنتر ميلان، بحسب مصادر عديدة من إسبانيا وإيطاليا كان أبرزها الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، ليقرر برشلونة في يومين الظفر بخدمات المحارب التشيلي.