رويس يحمل شارة قيادة دورتموند الألماني

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني رسميا، عن تنصيب ماركو رويس قائدا جديدا للفريق.

وجاءت هذه الخطوة، بعدما حمل رويس شارة قيادة الفريق خلال المباراة الودية أمام رين الفرنسي يوم الجمعة. وسبق لرويس أن حمل شارة قيادة دورتموند عدة مرات من قبل، بما في ذلك النصف الثاني من الموسم الماضي.

وقال رويس بعد تعادل دورتموند مع رين، 1 -1 : المدرب أخبرني بأنني سأصبح القائد الجديد، إنه لفخر كبير وأمر يجعلني أشعر بالشرف.

وكان مارسيل شميلزر هو قائد دورتموند في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق بيتر بوش، لكنه أكد في مايو الماضي أنه سيتخلى عن شارة القيادة. وشارك رويس في أكثر من 200 مباراة مع دورتموند وسجل 96 هدفا.

وقال لوسيان فافر مدرب دورتموند: رويس قائد نموذجي، هو يمتلك خبرات هائلة ويتواجد مع الفريق منذ فترة طويلة.