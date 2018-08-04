فالفيردي: أعتقد أن فيدال سيكون صفقة جيدة

أشاد إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة حامل لقب الدوري الإسباني، بالتعاقد مع لاعب الوسط التشيلي الدولي ارتورو فيدال.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع بايرن ميونخ الألماني على ضم فيدال /31 عاما/ مساء الجمعة في صفقة قدرت بنحو 20 مليون يورو عقد مدته ثلاث سنوات.

وأوضح فالفيردي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبرشلونة "أنه لاعب نأمل أن يجلب الكثير من الطاقة في وسط الملعب، إنه يمتلك الكثير من الخبرة وقد شارك في الكثير من المباريات على مستوى جميع الفرق التي شارك معها، أعتقد أنه سيكون صفقة جيدة جدا بالنسبة لنا، مثل باولينيو فإنه مختلف عن اللاعبين المتواجدين معنا، ونعتقد أنه سيتأقلم مع الفريق، إنه لاعب مقاتل فريقنا لديه القدرة على استيعاب مختلف اللاعبين.

ومن جانبه، قال فيدال: "شكرا لفريق بايرن ميونخ وللجماهير. استمتعت كثيرا بالوقت الذي قضيته في ميونخ. أود أن أشكر النادي لإعطائي الفرصة لمواجهة تحد جديد مع برشلونة".

ووجه كارل هاينزه رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ شكره لفيدال لمساهمته الكبيرة لنجاحات النادي العظيمة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال :"لقد كان يقود من المقدمة دائما في المباريات المهمة، وكان بإمكاننا دائما الاعتماد عليه".

وغاب فيدال عن الشهر الأخير من الدوري الألماني، بسبب إصابة في الركبة تعرض لها في نيسان/أبريل الماضي.

وبعدما انتقل فيدال لبايرن ميونخ من يوفنتوس في 2015، فاز بلقب الدوري الألماني ثلاث مرات وبكأس ألمانيا في 2016.

وبات فيدال رابع صفقة يبرمها برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع كليمونت لينجليت وأرثر ومالكوم.