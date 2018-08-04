فيورنتينا يضم البلجيكي ميرالاس إلى صفوفه

المصدر: روما - د ب أ

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي، اليوم السبت، عن تعاقده رسميا مع البلجيكي الدولي كيفين ميرالاس من صفوف إيفرتون الإنجليزي.

وينضم ميرالاس في البداية إلى فيورنتينا بعقد إعارة، مع أحقية النادي الإيطالي بشرائه بشكل نهائي بعقد يمتد لأربعة أعوام في نهاية فترة الإعارة.

ولم يشارك ميرالاس /30 عاما/ بشكل دائم مع إيفرتون، وقضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارا إلى أولمبياكوس اليوناني.

وذكر فيورنتينا عبر موقعه الرسمي "فيورنتينا يعلن عن تعاقده مع كيفين ميرالاس من إيفرتون، على سبيل الإعارة مع أحقية البيع النهائي".

وأضاف "ميرالاس، المولود في الخامس من تشرين أول/أكتوبر 1987 في لييج ببلجيكا، سيوقع عقدا يربطه بفيورنتينا خلال المواسم الأربعة المقبلة".

وشارك ميرالاس في 60 مباراة مع منتخب بلجيكا، كما احترف في صفوف ليل وسانت إتيان الفرنسيين.