أغويرو يمنح سيتي بطولته الأولى في الموسم الجديد

استهل مانشستر سيتي الموسم الكروي في إنجلترا بالتتويج بلقب الدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه المستحق 2 - صفر على تشيلسي يوم الأحد على ملعب "ويمبلي" العريق بالعاصمة البريطانية لندن.

وتقمص النجم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو دور البطولة في اللقاء، بعدما أحرز هدفي سيتي في الدقيقتين 13 و58، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للفريق السماوي، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 201 هدف في مختلف المسابقات منذ انضمامه للفريق.

وكان مانشستر سيتي، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في الموسم الماضي، الطرف الأفضل في المباراة وأهدر لاعبوه عدة أهداف محققة كانت كفيلة بفوزه بعدد أوفر من الأهداف، في الوقت الذي بدا فيه فريق تشيلسي، حامل لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بعيدا تماما عن مستواه المعتاد، ليتلقى خسارة مستحقة.

بتلك النتيجة، واصل مانشستر سيتي تفوقه على تشيلسي، بعدما تغلب عليه للمباراة الثالثة على التوالي في مختلف البطولات، فيما أخفق الفريق اللندني في الثأر من خسارته 2 - 3 أمام سيتي في بطولة الدرع الخيرية عام 2012، ليظل يمتلك 4 ألقاب فقط في البطولة.