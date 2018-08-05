الألماني غوميز يعلن اعتزاله اللعب دولياً

أعلن المهاجم الألماني ماريو غوميز يوم الأحد اعتزاله اللعب الدولي مع منتخب بلاده ليلحق بزميله مسعود أوزيل الذي اتخذ قراره في وقت سابق.



وقال غوميز (33 عاماً) مهاجم شتوتغارت أنه سيكون متاحا للمشاركة في يورو 2020 إذا رغب المدرب يواخيم لوف في ضمه.



وكتب غوميز عبر حسابه على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: الآن حان الوقت لإفساح المجال، وإعطاء الفرصة للعديد من الشباب الموهوبين لتحقيق حلمهم.



وأضاف: فقط إذا، ولأسباب بعيدة الاحتمال، رأى المدرب أنه في حاجة لي بعد عامين خلال كأس الأمم الأوروبية وشعرت حينها بأنني مستعد لتقديم يد العون، سأكون متاحا.