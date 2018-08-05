سخان مياه عمره 112 عاماً يثير السخرية في ملاعب إنجلترا

انتشرت صور لتميمة نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي على شكل صندوق أبيض دون أي ملامح واضحة، ما جعل العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي يتناولونها بهدف السخرية.

وجاء شكل التميمة كصندوق أبيض وهو عكس ما تقوم به الأندية والمنتخبات، فعادة تكون التمائم على شكل حيوانات ترمز إلى أصل مدينة النادي أو تاريخ دولة معين، أو معالم معروفة تخص هذه الفرق.

وجاء تفسير شكل التميمة المثير للسخرية، بأن الراعي الرسمي للنادي الإنجليزي هي شركة "أيديال بويلرز" وهي خاصة بالسخّانات التي تتحكم في درجة حرارة المياه.

ووقع ويست بروم مع أيديال بويلرز أواخر مايو الماضي لمدة موسمين، على أن تكون الشركة راعياً رسمياً حيث تظهر على قمصان اللاعبين. ويعود تأسيس الشركة إلى أكثر من 112 عاماً، حيث شيدت في عام 1906، كما أنها من أول العلامات التجارية التي تلجأ لها العائلات والشركات في بريطانيا عامة، وإنجلترا على وجه الخصوص.