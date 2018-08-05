غوارديولا: تغلبنا على درجة الحرارة ولاعبي تشيلسي

هنأ الإسباني بيب غوارديولا ،مدرب فريق مانشستر سيتي، لاعبي وجماهير فريقه بالفوز ببطولة الدرع الخيرية للمرة الخامسة في تاريخه، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على تشيلسي يوم الأحد على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن.



وتقام بطولة الدرع الخيرية سنويا في افتتاح الموسم الكروي بإنجلترا، حيث تجرى بين بطلي الدوري والكأس في الموسم الماضي، وهي تشبه بطولة كأس السوبر في البلدان الأوروبية.



قال غوارديولا عقب المباراة : أود أن أهنيء جميع اللاعبين الذين يلعبون في تلك الظروف، حيث خاضوا المباراة تحت درجة حرارة عالية وصلت إلى 30 درجة مئوية، ولم يشاركوا في التدريبات سوى لوقت قليل للغاية.



وأشاد غوارديولا بلاعب الفريق الصاعد فيل فودين (18 عاماً) الذي صنع الهدف الأول للنجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، الذي سجل هدفي الفريق السماوي في اللقاء، مضيفا أنه أثبت جدارته باللعب في الدوري الانجليزي الممتاز.