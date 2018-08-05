فيدال يثير القلق والمتاعب في برشلونة قبل أن يصل

أشعل تعاقد برشلونة الإسباني مع التشيلي أرتورو فيدال لاعب بايرن ميونخ الألماني غضب بعض اللاعبين الكبار في النادي الكتالوني الذين رأوا أن إدارة ناديهم أساءت التصرف بالأموال ولم تعطهم حقهم.

وتعاقدت إدارة برشلونة مع اللاعب التشيلي المثير للجدل مقابل 19 مليون يورو وراتب 9 ملايين سنوياً، وهو ما يضعه ضمن اللاعبين الأعلى رواتباً خلف ليونيل ميسي ولويس سواريز وفيليبي كوتينيو.



وقالت إذاعة "راك 1" المقربة من النادي الكتالوني أن جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا بالإضافة إلى الكرواتي إيفان راكيتيتش شعروا بالغضب من تعاقد برشلونة مع اللاعب التشيلي، كونه سيتقاضى راتباً أعلى منهم، رغم أنهم قادة الفريق منذ سنوات.

وجدد بيكيه وبوسيكيتس عقديهما العام الماضي، فيما وقع راكيتيش عقداً جديداً في 2017 ليبقى بموجبه في صفوف الفريق حتى 2021، أما جوردي ألبا فينتهي عقده مع برشلونة عام 2020 وحتى الآن لم يتفاوض معه البرشلونيين لتمديد عقده.

ويعتقد اللاعبون أن برشلونة سيضع الكثير من الحمل على سلم الرواتب المرتفع أساساً بعد التعاقد مع أرتورو فيدال، وهو ما سيحد من إمكانية الحصول على نجوم مميزين في الفترة القادمة، وكذلك سيضع الكثير من العراقيل أمام مفاوضات تجديد باقي نجوم الفريق الذين سيطالبون بأجور مرتفعة.



وجاء التعاقد المفاجئ مع فيدال بطلب من المدرب الإسباني إيرنستو فالفيردي الذي أبدى رغبته بالحصول على لاعب خط وسط يشابه أسلوب البرازيلي باولينيو، والذي انتقل من جديد إلى غوانزو إيفرغراند الصيني بنظام الإعارة مع إلزامية الشراء نهاية العام الحالي مقابل 50 مليون يورو.



وباع برشلونة كلاً من لوكاس دين وأليكس فيدال إلى إيفرتون وأشبيلية مقابل 30 مليون يورو، فيما تعاقد مع البرازيليين مالكوم وآرثر مقابل 70 مليون يورو والفرنسي كليمينت لينغليه لقاء 35 مليوناً.