كروس يفوز بجائزة أفضل لاعب ألماني

أعلنت مجلة "كيكر" يوم الأحد اختيار توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني كأفضل لاعب كرة قدم ألماني لعام 2018 للمرة الأولى في مسيرته.



ونال كروس الذي فاز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في مسيرته في مايو الماضي، 185 صوتا من لجنة الصحفيين الرياضيين. وحل نيلس بيترسن مهاجم فرايبورغ في المركز الثاني برصيد 39 صوتا.



وكان كروس، الذي شارك مع منتخب ألمانيا في مونديال روسيا قبل الخروج من دور المجموعات، حل ثانيا العام الماضي خلف فيليب لام القائد السابق لمنتخب الماكينات.



وقال كروس في بيان: أفضل لاعب في العام... إنها جائزة لا ينالها المرء بسهولة... والأهم أنه ليس بمقدور أي شخص الفوز بها.



وحصل يوب هاينكس المدرب السابق لبايرن ميونيخ على جائزة أفضل مدرب بعد فوزه بلقب الموسم الماضي من البوندسليغا قبل الاعتزال.