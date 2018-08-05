مدرب بيرو يتراجع ويقرر الاستمرار في منصبه

أعلن الاتحاد البيروفي لكرة القدم أن الأرجنتيني ريكاردو غاريكا سيستمر في منصب المدير الفني للمنتخب الوطني، بعدما أعلن في وقت سابق عدم رغبته الاستمرار.



وقال نائب رئيس الاتحاد البيروفي أوغوستين لوزانو إنه تم الاتفاق على استمرار غاريكا بعد اجتماع في العاصمة ليما مساء السبت بين الأطراف المعنية.



وأضاف لوزانو في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي شهد مشاركة رئيس الاتحاد إدوين أوفيدو: بصرف النظر عما يحدث ، سيستمر غاريكا مع منتخب بيرو.



ووفقا لمصادر مطلعة، تتبقى تفاصيل بسيطة قبل تجديد عقد غاريكا بشكل رسمي. وقاد غاريكا منتخب بيرو للصعود إلى مونديال روسيا 2018، بعد غياب 36 عاما عن نهائيات كأس العالم.