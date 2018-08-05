نابولي يقطع الطريق على تشيلسي ويمدد عقد كوليبالي

أعلن نادي نابولي الإيطالي تجديد عقد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي لمدة خمسة أعوام قاطعاً الطريق على تشيلسي ومدربه السابق ماوريسيو ساري الذي كان يرغب بخدماته.

وأكد اوريليو دي لاورينتيس رئيس نابولي أن كوليبالي سيبقى مع الفريق حتى 2023. وقال: لقد جدد كوليبالي عقده معنا لخمسة أعوام مقبلة... إنه الأفضل في مركزه.



وأضاف: رفضنا عرضا لبيعه بقيمة 82 مليون جنيه استرليني، كانت هناك ثلاثة فرق ترغب في ضمه، لكننا احتفظنا به، ليستمتع بالفريق.



ويلعب كوليبالي (27 عاماً) ضمن صفوف نابولي منذ 2014 وشارك مع الفريق في 164 مباراة على مستوى جميع المسابقات وسجل ثمانية أهداف.