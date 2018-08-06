البلجيكي فيتسل يترك الصين وينتقل إلى دورتموند

قال بروسيا دورتموند، المنافس بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، يوم الاثنين، إنه توصل لاتفاق لضم لاعب منتخب بلجيكا أكسل فيتسل من تيانغين قوانغيان الصيني.

وسينضم فيتسل (29 عاماً) لاعب الوسط المدافع الذي ظهر بشكل مميز خلال مشوار بلجيكا في كأس العالم، إلى دورتموند لمدة أربع سنوات.

وقال مايكل تسورك، المدير الرياضي لدورتموند في بيان: نحن سعداء جدا بأنه اختار بروسيا دورتموند، مشيرا إلى أن ناديه قد يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد فيتسل مع تيانغين دون الكشف عن تفاصيل مالية.

وأضاف تسورك: يتمتع أكسل بخبرة دولية هائلة، ولديه المهارات التي تلائم لاعب وسط مدافع في دورتموند. يتمتع بوعي خططي وقوة في الالتحام وسرعة وإبداع.

وبدأ فيتسل مسيرته مع ستاندر لييج، ولعب بصفوف بنفيكا البرتغالي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي قبل الانضمام إلى تيانغين في يناير من العام الماضي.

وقال فيتسل: أنا سعيد جدا وفخور بأنني سألعب في بروسيا دورتموند قريبا. بعد أول اجتماع لنا لم أفكر مرتين لأنه أحد أفضل الأندية في القارة بالنسبة لي.