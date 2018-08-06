الجامايكي ليون بايلي يقترب من مغادرة ليفركوزن

أكد النجم الجامايكي الصاعد ليون بايلي، لاعب باير ليفركوزن، تلقيه عدة عروض للرحيل عن فريقه الألماني.

وقال بايلي (20 عاما)، لمجلة "كيكر" يوم الاثنين: هناك الكثير من الأندية ترغب في ضمي، ولكني أركز في الوقت الراهن على اللعب بشكل جيد، تركيزي حاليا ينصب على الظهور بشكل طيب والتطور بشكل جيد.

وثارت تكهنات حول رغبة أندية روما الإيطالي وتشيلسي وليفربول الإنجليزيين في ضم بايلي الذي سجل 9 أهداف لليفركوزن الموسم الماضي.

وأشار اللاعب الجامايكي: لم أقطع وعودا على نفسي. كل ما يمكنني أن أقوله هو أن كل تركيزي ينصب على تطوير نفسي كلاعب شاب.

واختتم بايلي تصريحه قائلا: إذا أراد أي ناد أن يضمني إليه، عليه أن يخاطب إدارة باير ليفركوزن، فالقرار في أيديهم، وعقدي معهم يمتد حتى نهاية 2022.