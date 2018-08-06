الفنزويلي روندون ينتقل إلى نيوكاسل معاراً

انتقل المهاجم الفنزويلي سالومون روندون إلى نيوكاسل يونايتد قادما من ويست بروميتش ألبيون على سبيل الإعارة في إطار صفقة شهدت انتقال المهاجم دوايت غايل في الاتجاه المعاكس.

وسجل روندون 24 هدفا في مدى ثلاثة مواسم في صفوف ويست بروميتش البيون لكن الاخير سقط إلى مصاف اندية الدرجة الأولى نهاية الموسم الفائت.

وقال روندون (28 عاماً): تحدث الناديان منذ فترة طويلة، أما الآن فإن كل تركيزي على الموسم القادم. يعتبر نيوكاسل من أبرز الأندية في الدوري الممتاز الإنجليزي وأعرف جيدا اهتمام المدرب الإسباني رافائيل بينيتيز بي، وأنا أيضا سعيد لتواجدي هنا.

وسبق لروندون أن دافع عن ألوان أندية ملقا الإسباني وروبن كازان وزينيت سان بطرسبرغ الروسييين. ويأتي التعاقد مع الفنزويلي ليعوض رحيل المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش الى فولهام.