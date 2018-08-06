بايرن ميونيخ يتجاوز مانشستر يونايتد ودياً

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم فوزا معنويا 1 - صفر على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأحد، في مباراة ودية جرت على ملعب "أليانز أرينا" معقل الفريق البافاري، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ويدين بايرن بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الإسباني خافيير مارتينيز، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 59. ويستعد بايرن لبدء حملة الدفاع عن لقب الدوري الألماني "بوندسليغا"، الذي توج به في المواسم الستة الأخيرة، في 24 أغسطس الجاري، حيث يستضيف هوفنهايم على نفس الملعب.

في المقابل، يستهل مانشستر يونايتد موسمه الجديد في الدوري الإنجليزي بمواجهة ضيفه ليستر سيتي يوم الجمعة القادم، في المباراة الافتتاحية للمسابقة على ملعب "أولد ترافورد".

ويتطلع مانشستر يونايتد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الانجليزي برصيد 20 لقبا، لاستعادة البطولة الغائبة عن خزائنه منذ موسم 2012 – 2013.