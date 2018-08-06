تقديم التشيلي فيدال لاعباً لبرشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب وسط منتخب تشيلي، أرتورو فيدال، وقع يوم الاثنين عقد انتقاله لصفوف نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم لثلاث سنوات قادمة.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن اللاعب التشيلي، نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق، اجتاز بنجاح الاختبارات الطبية في ناديه الجديد.

وعقب التوقيع على العقد، ظهر فيدال في مؤتمر صحفي مع نائب رئيس النشاط الرياضي في برشلونة، خوردي ميستري، الذي تحدث عن الوافد الجديد قائلا: إنه لا عب صاحب خبرة واسعة في الفرق الكبرى وفي أوروبا. سيساعدنا كثيرا، وأتمنى أن يدعمنا في الحصول على الألقاب. إنه يشعر بحماس كبير، ونحن أيضا.



وأشار ميستري في حديثه إلى أن فيدال هو ثالث لاعب من تشيلي يرتدي قميص برشلونة عبر تاريخ النادي بعد كلاوديو برافو وأليكسيس سانشيز.

وتحدث فيدال عن انتقاله للنادي الكتالوني قائلا: أنا سعيد للغاية بوجودي ضمن أفضل فريق في العالم. أتمنى أن استفيد من هذا لأقصى حد وأن أبذل أقصى ما لدي داخل الملعب.

وسادت حالة من الترقب داخل برشلونة لنتائج الفحص الطبي لفيدال على خلفية إصابته القديمة في الركبة التي كانت سببا في تردد برشلونة بشأن اتمام الصفقة في الأيام الأخيرة.

وخضع فيدال لعملية جراحية في الركبة اليمنى في عام 2014 وعادت آلام الإصابة لمهاجمته في نفس المنطقة في أبريل الماضي عندما كان لا يزال لاعبا في بايرن ميونيخ.

وبعد انتهاء مراسم توقيع العقد دخل فيدال بزيه الرياضي إلى ملعب "كامب نو"، معقل برشلونة، ليبدأ في مداعبة الكرة أمام الجماهير.

ومن المقرر أن يعقد فيدال مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق بمناسبة انضمامه لبرشلونة.