سيدورف يتولى تدريب الكاميرون.. وكلويفرت مساعداً له

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم يوم الاثنين تعيين الهولندي كلارنس سيدورف مديرا فنيا للمنتخب الكاميروني استعدادا لكأس أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون العام المقبل، فيما سيكون باتريك كلويفرت مساعدا له.



وذكر الاتحاد الكاميروني على الانترنت يوم الاثنين ان الثنائي وافقا على شغل المنصبين يوم السبت الماضي. ويتولى سيدورف (42 عاماً) للمرة الأولى تدريب منتخب علما بانه تولى تدريب فريق ديبورتيفو لاكورونا الإسباني وميلان الإيطالي.



وكلاعب، حقق سيدورف نجاحا مبهرا مع أياكس وريال مدريد وميلان، وفاز بأربع بطولات لدوري أبطال أوروبا. وكان كلويفرت يعمل مديرا للكرة بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.



وفشل المنتخب الكاميروني، بطل أفريقيا الحالي، في التأهل لكأس العالم 2018 بروسيا، وهو ما ادى إلى انهاء حقبة المدرب هوغو بروس.