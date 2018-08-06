فاسكيز: مودريتش باقٍ في ريال مدريد

أكد لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم لوكاس فاسكيز أن زميله في الفريق، الكرواتي لوكا مودريتش، باق مع النادي هذا الموسم.

وقال فاسكيز في تصريحات أوردتها يوم الاثنين صحيفة "آ س" الإسبانية: أشعر بهدوء، سيبقى معنا. ننتظر عودته لمدريد للاستمتاع بالكرة التي يقدمها فهذا أكثر شيء يثير الشغف في نفوسنا.

وأعرب اللاعب الإسباني الشاب عن ثقته في أن زميله الكرواتي لن يغادر صفوف النادي الملكي، وأضاف: ليس لدي أدنى شك في أن لوكا مودريتش سيستمر في ريال مدريد. لا أعرف ماذا سيحدث لأنه في كرة القدم لا يمكن التنبؤ بالمستقبل.

ويعتمد فاسكيز في توقعاته بشأن مستقبل مودريتش على حدس شخصي وليس على معلومات مؤكدة، وقال: مودريتش لاعب في ريال مدريد وسيظل هكذا. أقول هذا لأنني أشعر به. لست داخل رأسه ولكنني على يقين من أنه سيرغب في الاستمرار في ريال مدريد.

وثارت شائعات في الآونة الأخيرة حول رغبة مودريتش في الرحيل عن ريال مدريد هذا الموسم والانضمام إلى أحد أندية الدوري الإيطالي.

واختتم فاسكيز تصريحاته قائلا: لا نفكر في الطريقة التي سيلعب بها ريال مدريد بدونه، فهو سيكون معنا هذا الموسم، لماذا سنفكر كثيرا في هذا الأمر؟ نفكر فقط في الاستمتاع بكرة القدم التي يقدمها.