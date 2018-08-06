لويز يحث هازارد وكورتوا على الاستمرار في تشيلسي

حث دافيد لويز المدافع البرازيلي لفريق تشيلسي الإنجليزي زميليه البلجيكيين حارس المرمى تيبو كورتوا والمهاجم إيدن هازارد على البقاء مع الفريق اللندني، معتبرا في الوقت ذاته أن الفريق قادر على التطور بغيابهما.

وترجح التقارير انتقال كورتوا (26 عاماً) المرتبط بعقد لسنة إضافية مع تشيلسي، إلى ريال مدريد الإسباني، علما أن النادي قد يخسره بانتقال حر الصيف المقبل أو لقاء بدل منخفض في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وكشف كريستوف هنروتاي وكيل أعمال كورتوا الذي اختير أفضل حارس مرمى في كأس العالم 2018 في روسيا، أن الاخير يرغب بالانتقال إلى إسبانيا للالتحاق بطفليه.

وكذلك يبدو هازارد المرتبط بعقد مع تشيلسي حتى 2020، هدفا لريال مدريد على رغم تقديم عرض جديد له من فريقه الحالي.

وقال لويز: يريد تشيلسي الاحتفاظ بخيرة لاعبيه هما يعرفان تشيلسي جيدا، ويعرفان ما لديهما هنا، ويشعران بالفرح. الجميع يحبهما، وآمل في أن يستمرا مع الفريق.

وكان ماوريسيو ساري المدرب الجديد لتشيلسي الإيطالي قال بعد خسارة فريقه مباراة درع المجتمع الأحد أمام مانشستر سيتي على ملعب ويمبلي، أنه سيوافق على مغادرة كورتوا اذا أبدى الحارس رغبته بذلك.

ويغلق باب الانتقالات للدوري الإنجليزي الممتاز يوم الخميس، إلا أن لويز يصر على أن فريقه يملك نوعية جيدة من اللاعبين حتى لو رحل اللاعبان. وتابع : أريد أن يبقيا مع الفريق، لأننا نملك لاعبين كبار يتمتعون بالثقة. وإذا قررا الرحيل، أعتقد أننا سنستمر مع لاعبين رائعين.

وانضم لويز (31 عاماً) إلى تشيلسي مطلع العام 2011 قادما من بنفيكا البرتغالي، قبل ان ينتقل الى باريس سان جيرمان الفرنسي في يوليو 2014، ومن ثم يعود الى النادي اللندني في صيف 2016.