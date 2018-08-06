ويليان بعد فشل انتقاله إلى برشلونة: سعيد في تشيلسي

أغلق ويليان لاعب وسط تشيلسي الباب أمام تكهنات رحيله قائلا إنه سعيد في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ولا ينوي تركه في فترة الانتقالات الحالية.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن لاعب منتخب البرازيل صار محط أنظار برشلونة ومانشستر يونايتد بعد توتر علاقته بمدرب تشيلسي السابق أنطونيو كونتي بنهاية الموسم الماضي، وكشفت قناة "سكاي سبورتس" أن برشلونة قدم 3 عروض للحصول على لاعب الجناح لكن ناديه رفض.

وقال ويليان :كنت أوضح الأمور دائما وبشكل تام ولطالما شعرت بسعادة كبيرة في تشيلسي، لم أقل أبدا إنني أريد الرحيل عن النادي.

وانضم ويليان متأخرا للفريق اللندني بعد عطلة أعقبت مشاركته في كأس العالم وتدرب قبل أربعة أيام على الخسارة من سيتي في استاد ويمبلي يوم الأحد.

وقال ساري مدرب نابولي السابق، الذي حل محل كونتي الشهر الماضي، إنه يتمنى استمرار ويليان في الفريق ولا توجد مشاكل معه. وزاد ويليان: هذا عهد جديد مع مدرب جديد وأجريت محادثة جيدة معه وأتمنى أن نستمتع بالكثير من الانتصارات.



ويتطلع تشيلسي للتحسن بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس وسيستهل الدوري بمواجهة مضيفه هدرسفيلد تاون يوم السبت المقبل.