أموال إنتر تدفع مودريتش للرحيل عن ريال مدريد

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش لديه رغبة مؤكدة في الرحيل عن ناديه ريال مدريد الإسباني، ولكنه رغم ذلك يجتمع مع مجلس إدارة النادي للاستماع إلى عرض التجديد الذي قد يجده مناسبا، وربما يتخذ قرارا بالبقاء بين صفوف بطل أوروبا.

وأشارت صحيفة "آ س" الإسبانية إلى أن مودريتش أبلغ المحيطين به والمقربين منه بأنه يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، ولكن الصحيفة أكدت في الوقت نفسه أن مودريتش لم يتخذ قرارا نهائيا في هذا الشأن. وأوضحت الصحيفة أن اللاعب الكرواتي يتخذ موقفا مغايرا لموقف زميله السابق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان يصر بشدة على الرحيل عن ريال مدريد.

يذكر أن مودريتش تلقى عرضا كبيرا من نادي إنتر ميلان الإيطالي للانتقال إلى صفوفه، حيث يحصل اللاعب الكرواتي بموجب هذا العرض على 10 ملايين يورو خالصة من الضرائب في الموسم الواحد لمدة أربع سنوات، في الوقت الذي يتقاضى فيه مع ريال مدريد ستة ملايين ونصف المليون يورو بمقتضى تعاقده الحالي الذي يمتد حتى 2020.

وبالإضافة إلى العرض المالي، قدم إنتر ميلان لمودريتش عرضا إضافيا يتيح له الانتقال إلى الدوري الصيني لمدة عامين وتحديدا لنادي جيانغسو، الذي يمتلكه الملاك الحاليون للنادي الإيطالي.

وبذلك يحصل مودريتش بموجب العرض المقدم له من إنتر ميلان على 60 مليون يورو موزعة على ست سنوات، وهي مدة العقد الذي ينتهي في 2024، أي مع بلوغ قائد المنتخب الكرواتي 38 عاما.