الاتحاد الإفريقي يوقف 7 حكام من غانا بسبب قضايا فساد

المصدر: القاهرة - أ ف ب

أعلن الاتحاد الإفريقي يوم الثلاثاء إيقاف سبعة حكام من غانا، أحدهم لمدى الحياة وستة لمدة عشرة أعوام، عن المشاركة في أي نشاط كروي مرتبط به، وذلك على خلفية تهم فساد كشفتها تحقيقات صحافية.

وأظهر تحقيق للصحافي الغاني أناس أريمياو أناس في يونيو، وجود شبكة واسعة من الفساد في كرة القدم الإفريقية، لاسيما في بلاده، وذلك بعد نشر أشرطة مصورة بشكل سري تظهر قيام البعض بقبول مبالغ مالية للتأثير على نتائج المباريات.

وفي بيان نشر يوم الثلاثاء، أكد الاتحاد القاري أن لجنة الانضباط التابعة له عقدت في الخامس من أغسطس اجتماعا لاتخاذ قرارات بشأن حالات الحكام الذين تم ذكرهم في وسائل الإعلام في قضايا فساد بمباريات الاتحاد الإفريقي أو الاتحادات المحلية.

وشمل القرار إيقاف الحكم المساعد دافيد لاريا مدى الحياة، وستة حكام آخرين لمدة عشرة أعوام بينهم ثلاثة حكام أساسيون، ومحاضر فني.

كما قرر الاتحاد تعليق مهام 14 حكما وحكما مساعدا من جنسيات عدة، لحين مثولهم أمام الاجتماع المقبل للجنة الانضباط.

وكان الاتحاد الإفريقي أصدر في يوليو الماضي، عقوبات بحق 11 حكما أساسيا ومساعدا على خلفية الفضيحة نفسها، من بينهم حكم كان معتمدا من قبل الاتحاد الدولي (فيفا) للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.