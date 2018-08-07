بوكيتينو: تأهل توتنهام إلى "الأبطال" ليس كافياً

قال ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، إن النادي لا يجب أن يشعر بالرضا لمجرد التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وينبغي أن ينافس بجدية أكبر على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وبقية الألقاب.

واحتل توتنهام الذي خاض مبارياته على ملعب "ويمبلي" الشهير، المركز الثالث الموسم الماضي ليضمن التأهل لدوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي.

وقال بوكيتينو لوسائل إعلام بريطانية: بكل تأكيد هذا نجاح كبير للنادي أن يتأهل لدوري الأبطال للعام الثالث على التوالي، لكن ربما لا يكون ذلك كافيا، وربما نحتاج إلى تغيير بعض الأمور، بالنسبة لي هذا ليس كافيا.

ولم يتعاقد توتنهام، الذي يستعد للانتقال إلى ملعبه الجديد الذي تكلف حوالي 850 مليون جنيه إسترليني مع أي لاعب جديد هذا الصيف، وقال المدرب الأرجنتيني: إذا كان بعض الناس يعتقدون أن مدرب توتنهام لا يريد الفوز بالألقاب فإنهم ليسوا على حق. أنا هنا من أجل الفوز.

وأضاف: هل يمكن أن نفوز بشيء هذا الموسم؟ في كرة القدم كل شيء يمكن أن يحدث. سيكون الأمر صعبا، لأن الفرق المنافسة تتطور كل عام. نحن ننافس في السباق ذاته لكن بسيارة مختلفة.