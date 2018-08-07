بولت يستعد لخوض تجربة كروية جديدة في أستراليا

لا يزال بطل ألعاب القوى، العداء الجامايكي أوسين بولت، أسرع رجل في التاريخ، مصرا على خوض تجربة احتراف كرة القدم مما دفعه إلى التوصل لاتفاق مع نادي سنترال كوست مارينرز الأسترالي للمشاركة في تدريباته.

وأعلن النادي الأسترالي، يوم الثلاثاء، أن بولت سيتدرب مع الفريق الأول، لأجل غير مسمى. وقال في بيان: الاتفاق لا يضمن له الحصول على عقد كلاعب كرة قدم محترف، ولكن يمنحه فرصة لكي يحقق هدفه الكبير.

ووضع بولت (31 عاما) العام الماضي نهاية لمسيرته في عالم ألعاب القوى. وفاز العداء الجامايكي بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 ذهبية أخرى في بطولات العالم لألعاب القوى، هذا بالإضافة إلى أرقامه القياسية في سباقات 100 و200 متر التي لم تتحطم حتى الآن.

ومن المقرر أن ينضم بولت إلى تدريبات سنترال كوست مارينرز نهاية أغسطس الجاري. وسبق لبولت أن تدرب مع أندية أخرى مثل بروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي وسترومسجودست النرويجي.

وقال بولت في مقطع فيديو بثه النادي الأسترالي: حلمي كان احتراف كرة القدم، أدرك أن الوصول إلى المستوى الذي يتطلبه اللعب في الدوري الأسترالي لتقديم أداء قوي يحتاج إلى الكثير من العمل والتدريب، وأقول دائما إن كل شيء ممكن، لا أعتقد أن هناك حدودا، وأشعر بحماس كبير إزاء هذا التحدي.