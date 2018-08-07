بيرنلي يتعاقد مع الحارس جو هارت

أعلن نادي بيرنلي الإنجليزي، يوم الثلاثاء، ضمه الحارس المخضرم جو هارت من صفوف مانشستر سيتي لمدة موسمين، لاسيما أن اللاعب خارج حسابات المدرب الإسباني بيب غوارديولا ولا يعتمد عليه.

وانتقل هارت (31 عاما) إلى بيرنلي في صفقة قدرت قيمتها بنحو ثلاثة ملايين و500 ألف جنيه إسترليني (أربعة ملايين و500 ألف دولار). وشارك حارس مرمى إنجلترا في 348 مباراة، وفاز بلقبين في الدوري الممتاز منذ انتقاله إلى سيتي في 2006.

وقضى الموسمين الأخيرين معارا إلى تورينو الإيطالي وويستهام يونايتد بعدما خرج من حسابات مانشستر سيتي. ويتنافس هارت على حراسة مرمى بيرنلي مع توم هيتون واندريس لينديغارد في الوقت الذي يفتقد فيه الفريق جهود نيك بوب بسبب الإصابة في الكتف.