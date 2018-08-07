رومينيغه يلمح إلى رحيل المزيد من اللاعبين عن بايرن

حذر كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني من إمكانية رحيل مزيد من اللاعبين عن الفريق، خاصة في مركز خط الوسط مع نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال رومينيغه لمحطة "نيترو" التليفزيونية: أمر طبيعي خلال فترة الانتقالات إثارة الشائعات، من المعروف أن لدينا تسعة لاعبين في خط الوسط، والحد الأقصى للذين يشاركون ثلاثة أو أربعة لاعبين، هذا عدد كبير حقا. لذلك نتفق نحن والمدرب على أنه إذا أراد لاعب أو أخر الرحيل، سنبحث الأمر بجدية.

وانتقل لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال إلى نادي برشلونة الإسباني ولكن بايرن يضم بين صفوفه تياغو وخاميس رودريغيز وليون جوريتسكا وسيباستيان رودي وسيرجي نابري وريناتو سانشيز.

وأشاد رومينيغه بعمل المدرب الجديد لبايرن نيكو كوفاتش، خلال فترة الإعداد للموسم الجديد. وأوضح: إنه مسار جديد بعض الشئ لنا، لكني مازلت أعتقد أن نيكو لديه تطور جيد ومثير خلفه، ونحن مقتنعون به.

وتولى كوفاتش تدريب بايرن ميونخ قادما من آينتراخت فرانكفورت، مقابل 2ر2 مليون يورو "6ر2 مليون دولار" بفضل بند في عقده السابق مع نادي فرانكفورت.

وستكون أول مباراة رسمية لبايرن تحت قيادة كوفاتش يوم الأحد في مواجهة فرانكفورت في كأس السوبر الألماني ثم يلعب الفريق في الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا في 18 أغسطس، بينما يستهل بايرن مشوار الدفاع عن لقب البوندسليغا بمواجهة هوفنهايم بعدها بستة أيام.