كرونكي يهدف إلى الاستحواذ على كامل ملكية أرسنال

قدم الملياردير الأمريكي ستان كرونكي عرضا لشراء كل أسهم أرسنال في صفقة قدرت قيمة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز بحوالي 2.3 مليار دولار بعد موافقة منافسه الروسي وصاحب حصة الأقلية اليشر أوسمانوف على البيع.

وقال كرونكي، الذي يمتلك أيضا فريقي دنفر ناغتس لكرة السلة ولوس انجليس رامز في كرة القدم الأمريكية، في بيان إلى بورصة لندن أنه أراد الاستحواذ بالكامل على أرسنال من أجل تنفيذ استراتيجيته بشكل أفضل.

ويأتي التحرك في وقت مهم بالنسبة للنادي الواقع في شمال لندن والذي انفصل عن مدربه أرسين فينغر في أبريل الماضي بعد 22 عاما قضاها في المنصب. وقال كرونكي في بيان: نمضي قدما في هذا العرض الذي سيؤدي إلى امتلاكنا نسبة 100 بالمئة من أسهم النادي. وأضاف كرونكي، الذي يمتلك بالفعل 67 بالمئة من أسهم النادي، وأنه تلقى موافقة نهائية من أوسمانوف على بيع حصته التي تبلغ 30 بالمئة وأنه سيشتري الحصص المتبقية من المساهمين المستقلين.

ويواجه أرسنال، بقيادة مدربه الجديد أوناي إيمري، مهمة صعبة في العودة لقمة كرة القدم الإنجليزية مع زيادة المنافسة بين الأندية الستة الكبرى في الدوري الممتاز بشكل لا سابق له.

وينطلق الموسم الجديد للدوري يوم الجمعة، حيث من المتوقع أن ينافس على اللقب مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب غوارديولا وليفربول فريق المدرب يورغن كلوب ومانشستر يونايتد مع المدرب جوزيه مورينيو.