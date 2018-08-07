كوفاسيتش يصر على الرحيل من ريال مدريد

قالت صحيفة "آ س" الإسبانية أن اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش عاد إلى صفوف ناديه ريال مدريد يوم الأحد وخاض المران الجماعي للفريق ولكنه لا يزال يفكر في الرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الحالية.

وكان كوفاسيتش زار القرية الرياضية لريال مدريد في 20 يوليو الماضي قبل أن يبدأ عطلته الصيفية، ليبلغ المدير الفني للنادي الملكي، جولين لوبيتيغي، برغبته في الرحيل عن الفريق. وأفادت الصحيفة الإسبانية أن كوفاسيتش أبلغ زملاءه والمقربين منه في ريال مدريد برغبته الملحة في ترك النادي والانتقال إلى وجهة أخرى.

وعلى الجانب الأخر، لا يرغب ريال مدريد في التفريط في اللاعب الذي يعد عنصرا مهما في الفريق، حيث يرى النادي الملكي أن اللاعب ليس له بديل يضاهيه في المستوى الفني في الوقت الراهن بسعر مناسب.

ورغم ذلك، يصر كوفاسيتش على الرحيل، فهو يرى أنه يستحق المشاركة في المباريات بشكل أكبر ولذلك تحدث مع مدربه ليضمن له مكانا في التشكيلة الأساسية ليعيد التفكير في موقفه الحالي. وذكرت "آ س" أن لوبيتيغي تعهد بإقناع اللاعب الكرواتي بالبقاء مع ريال مدريد.