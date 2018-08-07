لاعبو نيوكاسل يقاطعون الإعلام بسبب المال

قاطع لاعبو نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اللقاءات الإعلامية والتي شملت القناة الخاصة بالنادي، بجانب مقاطعتهم التصوير المجدول مع القناة الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الاثنين.

جاء ذلك لعدم توصل لاعبي نيوكاسل لاتفاق مع إدارة النادي، حول مبالغ المكافآت التي سينالونها في الموسم الجديد الذي سينطلق بعد أيام قليلة، في تكرار لأحداث سابقة في عامي 2010 و2017، عندما وقف اللاعبون بوجه مالك نيوكاسل مايك آشلي الذي لا يحظى بعلاقة جيدة مشجعي النادي.

وعانى مدرب الفريق رافاييل بنيتيز من قلة الأموال المتوفرة لعقد الصفقات في سوق الانتقالات الصيفية، والتي لم تتجاوز "17 مليون جنيه استرليني".

وكان الاتفاق الذي توصل إليه الفريق العام الماضي بين اللاعبين والإدارة ينص على اقتسام اللاعبين "4 ملايين جنيه استرليني" إذ ما تواجد الفريق في المركز 17 بالترتيب النهائي للدوري، مع زيادة المبلغ "مليون جنيه استرليني" لكل مركز فوق ذلك، ووضعت الإدارة حافزا "20 مليون باوند" في حال الفوز بلقب كأس إنجلترا وهو ما لم يحدث للفريق منذ 1955.

وحقق نيوكاسل المركز العاشر الموسم الماضي في "البريميرليغ"، ومنح اللاعبون "11مليون جنيه استرليني"، لاسيما وأن النادي حصل على "123 مليون جنيه استرليني" من حقوق النقل التلفزيوني، بالإضافة إلى مكافآت الرابطة نظير مشاركة نيوكاسل في الدوري الموسم الماضي.

ويفتتح نيوكاسل مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت بملاقاة توتنهام على ملعب سانت جيمس بارك.