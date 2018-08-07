يونايتد يطلب شراء بواتينغ.. وبايرن يرفض

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن مانشستر يونايتد الإنجليزي عرض على بايرن ميونخ، لشراء اللاعب جيروم بواتينغ، مقابلا ماليا يقل كثيرا عما يطلبه النادي البافاري.

وذكرت صحيفتا "بيلد" و"شبورت بيلد" يوم الثلاثاء، أن مانشستر عرض "25 مليون يورو" فقط، فيما يطالب بما لا يقل عن "50 مليون يورو" لبيع قلب الدفاع المولود لأب غاني وأم ألمانية. وتجدر الإشارة إلى أن موسم الانتقالات ينتهي في إنجلترا بعد غد الخميس.

وكان نيكو كوفاك، مدرب بايرن، أعلن بعد فوز فريقه على مانشستر في مباراة ودية بهدف مقابل لا شيء يوم الأحد، أنه لا يوجد جديد بشأن بواتينغ، فيما قال قائد الفريق مانويل نوير إنه لا يتوقع أن يترك بواتينغ الفريق البافاري. كما ورفض حسن صالح حميدتش، مدير الكرة في النادي البافاري، التعليق على موضوع بواتينغ.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان، تحت قيادة مديره الفني توماس توخل، مهتم أيضا بالحصول على خدمات اللاعب الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم 2014.