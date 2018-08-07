مدربو الدوري الألماني يتوقعون استمرار هيمنة بايرن ميونخ

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) بين المدربين ومديري الكرة في الدوري الألماني، أن فريق بايرن ميونخ مرشح بقوة للفوز بلقب البوندسليغا هذا الموسم وتعزيز سجله القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري المحلي.

ومن بين 18 مدربا ومدير كرة في البوندسليغا، تنبأ 15 من ممثلي الأندية بأن يتوج بايرن بلقب الدوري الألماني هذا الموسم، بما في ذلك نيكو كوفاتش المدير الفني للنادي البافاري. وقال كوفاتش: بالطبع، لدينا الثقة الكافية في أنفسنا لنقول إننا نريد أن نصبح أبطالا لألمانيا.

وتوج بايرن بلقب الدوري الألماني 28 مرة، بينها مرة واحدة قبل تدشين البوندسليغا، كما حصد النادي البافاري لقب الدوري المحلي في المواسم الستة الأخيرة، وهو رقم قياسي.

وقال ماكس إيبرل، مدير الكرة في بوروسيا مونشنغلادباخ، إنه يتوقع صراعا على اللقب بين بايرن وبوروسيا دورتموند، فيما قال هيكو هيرليتش مدرب باير ليفركوزن إنه يتوقع صعود فريقه السابق دورتموند إلى القمة. وأوضح جوليان ناغلسمان مدرب هوفنهايم أن ليفركوزن فريق جيد وقد يتمكن من المنافسة على اللقب.

كما اعتبر البعض أن فرق شالكه ولايبزغ وهوفنهايم قادرة على المنافسة، ولم يختلف الحال بالنسبة لمانويل باوم، مدرب أوغسبورج، الذي توقع استمرار هيمنة بايرن على اللقب المحلي.