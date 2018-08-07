"لائحة" تحمي دورتموند من تمرد ديمبلي وأوباميانغ

وضع دورتموند لائحة جديدة للانضباط على أمل تدشين ثقافة أفضل للنادي هذا الموسم للارتقاء بالأداء بعد موسم مليء بالمشاكل شهد إضراب الفرنسي عثمان ديمبلي قبل انتقاله إلى برشلونة وكذلك زميله أوباميانغ الذي ارتدى قميص أرسنال

وقال مايكل زورك مدير الكرة لدورتموند لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على هامش معسكر الفريق في باد راغاز بسويسرا: وضعنا قواعد أوضح للسلوك، ونتطلع إلى اتباع هذه المعايير.



وفي العام الماضي دخل الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في إضراب من أجل السماح له بالرحيل إلى برشلونة، كما دخل المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في مشاكل عديدة للموافقة على رحيله إلى أرسنال.



وأوضح زورك: لم يعد بمقدور أحد أن يدخل في إضراب بعد الآن، هناك لائحة واضحة في هذا الصدد. ووفقا للمدير، أدى تراجع الانضباط في الفريق إلى حدوث فجوة كبيرة بين اللاعبين والجماهير.



ويستهل دورتموند مشواره في الموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد لوسيان فافر بمواجهة لايبزج يوم 26 أغسطس الجاري.