الإسباني أداما تراوري لاعباً لوولفرهامبتون

أعلن فريق وولفرهامبتون، العائد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب ستة مواسم، يوم الأربعاء، تعاقده مع آداما تراوري لاعب وسط فريق ميدلززبره، بعقد يمتد خمسة مواسم.

ولم يكشف وولفرهامبتون النقاب عن قيمة الصفقة، غير أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أشارت إلى أنها بلغت رقما قياسيا للنادي، الذي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ميدلزبره، البالغ 18 مليون جنيه استرليني.

وقضى تراوري الموسمين الأخيرين في صفوف ميدلزبره، حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق في الموسم الماضي، بعدما ساهم في تأهله للأدوار التأهيلية لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وبات تراوري أحدث المنضمين لقائمة صفقات وولفرهامبتون في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي ضمت روي باتريسيو، وجوني كاسترو أودو، وجواو موتينيو، وراؤول خيمينيز.