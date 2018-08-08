المخضرم بيلغريني يبحث عن التوازن مع ويست هام

قال مانويل بليغريني مدرب ويست هام يونايتد إن ناديه المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز يجب أولا أن يتحسن دفاعيا إذا كان يريد تطبيق أسلوبه الهجومي بكفاءة.

واستقبل ويست هام 68 هدفا الموسم الماضي، ليتقاسم لقب أضعف دفاع مع ستوك سيتي الهابط للدرجة الثانية، بينما تولى بليغريني المسؤولية في مايو الماضي، وقال أنه يمنح الأولوية لتقليص عدد الأهداف في مرماه والعثور على التوازن بين الهجوم والدفاع.

وقال بليغريني لموقع النادي: الموسم الماضي كنا نملك أحد أسوأ خطوط الدفاع في الدوري لذا هذا العام سنحاول أن نلعب بتوازن ونفكر باستمرار أنه ينبغي علينا أن نسجل هدفا أكثر من المنافس.

وسيخوض ويست هام يونايتد اختبارا صعبا لتطبيق ذلك عندما يلعب في الجولة الافتتاحية مع ليفربول يوم الأحد. وسجل فريق المدرب يورجن كلوب 84 هدفا الموسم الماضي، وجاء في المركز الثاني كأقوى خط هجوم بعد مانشستر سيتي الذي سجل 106 أهداف، ولم يظهر أي علامات على التراجع بعدما سجل 27 هدفا في تسع مباريات ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقال بليغريني: في الدوري الإنجليزي لا أحد يعرف ما هي أصعب مباراة. من الصعب اللعب في ضيافة ليفربول في بداية الموسم أمام فريق قوي وصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وكان أيضا ينافس على لقب الدوري الممتاز.