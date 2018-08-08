تشيلسي يقترب من حسم صفقة كوفاسيتش

المصدر: لندن - أ ف ب

اقترب الدولي الكرواتي ماتيو كوفاسيتش لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، من الانضمام إلى تشيلسي الإنجليزي بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإنجليزية يوم الأربعاء.

وأشارت الصحف إلى أن كوفاسيتش "24 عاما" يخضع يوم الأربعاء للفحص الطبي التمهيدي قبل انتقاله إلى فريق العاصمة الإنجليزية، والذي اقترب أيضا من ضم الحارس الإسباني كيبا أرسيبالاغا بصفقة قياسية لحراس المرمى من أتلتيك بلباو "80 مليون يورو".

وأشارت شبكة "سكاي" إلى أن كوفاسيتش يجري فحصه الطبي قبل الانتقال على سبيل الإعارة إلى ملعب ستامفورد بريدج، مع خيار شرائه الصيف المقبل.

وأعرب كوفاسيتش عن رغبته بترك بطل أوروبا بعد خوضه 37 مباراة فقط في المواسم الثلاثة الماضية، في ظل تألق الثلاثي مواطنه لوكا مودريتش، البرازيلي كاسيميرو والألماني توني كروس.

وكان المنتقل إلى ريال مدريد من إنتر الإيطالي في 2015 مقابل 29 مليون يورو، ضمن تشكيلة كرواتيا التي بلغت نهائي مونديال روسيا 2018، لكنه بقي على مقاعد البدلاء في نصف النهائي والنهائي.

وبحال تأكد قدومه، رشحت التقارير تخلي تشيلسي عن لاعب وسطه الفرنسي تييمويه باكايوكو على سبيل الإعارة إلى ميلان الإيطالي، علما أنه اشتراه من موناكو الفرنسي مقابل 40 مليون جنيه إسترليني الموسم الماضي، بيد أنه لم يترك بصمته مع فريق غرب لندن.

وقال مدرب ريال مدريد جولن لوبيتيغي بعد فوز فريقه وديا على روما الإيطالي 2-1 يوم الثلاثاء: صحيح أن ماتيو عبر عن رغبته بالرحيل، لكني أريده أن يبقى، هو لاعب هام وسنرى كيف ستنتهي الأمور، وإذا رحل سنبحث عن الحلول.

ويضم خط الوسط الدفاعي لتشكيلة المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري الفرنسي نغولو كانتي والبرازيلي جورجينيو القادم من نابولي. وقد يشهد خط الانتقالات بين تشيلسي وريال مدريد حركة معاكسة، بحال انتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى صفوف الفريق الملكي مقابل صفقة مقدرة بـ38 مليون جنيه إسترليني.