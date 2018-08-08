حارس بيلباو يسدد الشرط الجزائي قبل انتقاله إلى تشيلسي

سدد كيبا أريزابالاغا حارس أتليتيك بيلباو مبلغ 80 مليون يورو "92.8 مليون دولار" قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني قبل انتقاله المرتقب لتشيلسي الإنجليزي.

ويتوقع انضمام اللاعب البالغ من العمر 23 عاما للنادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء في ظل توقعات بانتقال الحارس تيبو كورتوا لريال مدريد. وذكر بيلباو في بيان: أكدت رابطة الدوري الإسباني لنا أن كيبا أريزابالاغا استوفى كافة المتطلبات بفسخ التعاقد من جانب واحد مع نادي اتليتيك بيلباو.

وأضاف: أنهى العلاقة التي تربطه معنا منذ موسم 2004-2005 وتم سداد قيمة التعويض المنصوص عليها في العقد.

ومع دفع 80 مليون يورو، سيصبح أريزابالاغا أغلى حارس في تاريخ كرة القدم، متفوقا على الرقم القياسي الذي دفعه ليفربول للتعاقد مع البرازيلي أليسون بيكر الذي انتقل من روما الشهر الماضي مقابل 75 مليون يورو.

وعقب ارتباط اسمه بشدة بريال مدريد، وقع أريزابالاغا على عقد جديد مع بيلباو في يناير كانون الثاني الماضي، وتم رفع قيمة الشرط الجزائي الخاص به إلى 80 مليون يورو.

وأشاد ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي بأريزابالاغا أمس الثلاثاء. وقال المدرب الايطالي عقب تعادل فريقه سلبيا مع أولمبيك ليون في لقاء ودي: شاهدته منذ عام واحد وأول انطباع بالنسبة لي أنه حارس جيد جدا وصغير لكنه مميز.