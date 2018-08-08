رئيس مارينرز الأسترالي يدعم بولت للحصول على عقد احترافي

قال شون ميليكامب الرئيس التنفيذي لسنترال كوست مارينرز الأسترالي إن العداء الشهير السابق والبطل الأولمبي يوسين بولت سيواصل المران مع الفريق حتى يصبح لاعبا محترفا ووافق على البقاء في مقر إقامة الفريق.

وأكد مارينرز يوم الثلاثاء أن الجاميكي بولت سيواصل المران لأجل غير مسمى مع النادي الذي تذيل ترتيب الدوري الأسترالي المكون من عشرة فرق الموسم الماضي لكنه لم يهبط بسبب عدم وجود هذا الأمر. وقال ميليكامب للصحفيين في مقر سنترال كوست: سيتم وضع برنامجه التدريبي لمتابعة إن كان بوسعه الوصول إلى المستوى الذي يجعله يحصل على عقد احتراف.

وأضاف: ربما يستغرق ثلاثة أسابيع أو ثلاثة أشهر وربما يمتد إلى ستة أشهر. ومن المثير متابعة ما سيفعله لكن المهم بالنسبة لنا في الوقت الحالي رعاية رياضي جاء إلينا ليصبح لاعبا محترفا.

وفاز بولت بثمانية ميداليات ذهبية أولمبية وبعد اعتزاله ألعاب القوى تدرب مع بروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسترومسجودست النرويجي.

ولم يتحدث ميليكامب عن تفاصيل الاتفاق مع بولت لكنه يأمل أن يساعد النادي في حال التوقيع على عقد على زيادة عدد المشجعين بعدما بلغ متوسط الحضور الموسم الماضي ثمانية آلاف متفرج.