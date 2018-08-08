كلوب: هندرسون جاهز لقيادة ليفربول أمام ويست هام

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن القائد جوردان هندرسون يملك الفرصة ليكون مستعدا لمباراة الجولة الافتتاحية للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ويست هام يونايتد يوم الأحد رغم عودته إلى المران يوم الأحد الماضي.

وساعد هندرسون منتخب إنجلترا على احتلال المركز الرابع في كأس العالم وحصل على فترة راحة لكنه حظي بإعجاب مدربه بعد وصوله إلى مستويات بدنية جيدة وشارك لمدة 20 دقيقة خلال الفوز 3-1 على تورينو وديا يوم الثلاثاء.

وقال كلوب لموقع النادي: كان يجب أن نرى كيف سيتعامل مع الأمر لكن هذا هو هندرسون، لذا فحتى أكون أمينا ومنذ مرانه الأول بدا وكأنه يتدرب على مدار ثلاثة أسابيع كاملة.

وأضاف: إنه يملك الخبرة الكافية حتى لا يضع نفسه في مواقف صعبة تجعله يكون مضطرا لركض ميلين أو ثلاثة أميال في دقيقتين، ولا أملك تصورا عما سنفعله مطلع الأسبوع المقبل.