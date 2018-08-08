كلوزه يؤيد بقاء لوف مدرباً لمنتخب ألمانيا

أعلن النجم الدولي الألماني المعتزل، ميروسلاف كلوزه، تأييده لاستمرار المدرب يواخيم لوف على رأس القيادة الفنية لمنتخب ألمانيا رغم خروج منتخب الماكينات من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت بروسيا.

وصرح كلوزه، الذي يعمل حاليا مدربا لفريق الناشئين تحت 17 عاما في فريق بايرن ميونخ، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالدوري الألماني لكرة القدم "إنني مازلت مقتنعا بأن يواخيم لوف هو الشخص المناسب لتولي تدريب منتخب ألمانيا بنسبة 1000%".

ويقوم لوف بإجراء تحليل للكبوة التي تعرض لها المنتخب الألماني في المونديال الروسي، قبل مواجهة المنتخب الفرنسي، بطل العالم، الشهر المقبل في النسخة الأولى لبطولة دوري الأمم.

ودعا كلوزه، الذي كان يعمل مساعدا للوف في المونديال الماضي بأن تكون هذه العملية شاملة.

وشدد كلوزه: ينبغي أن يكون الجميع موضع تساؤل. يتعين على كل لاعب أن يسأل نفسه الآن. سوف يتوصل لوف لاستنتاجات، وأنا مقتنع بذلك. وقال الفائز بكأس العالم 2014، إن لديه شعورا جيدا بشأن توليه تدريب فريق الناشئين تحت 17 عاما ببايرن ميونخ، وستكون مباراته الأولى أمام فيهين فيسبادن يوم السبت المقبل.

وقال كلوزه متحدثا عن مسؤولية تنظيم فريق مقارنة بمنصبه كمساعد في المنتخب الألماني: إنها أول خطوة بالنسبة لي.

ولدى كلوزه، 40 عاما، عقد مدته عامان، واتخذ قرارا واعيا بالتدريب في مجال الشباب. في وقت ما سيكون بإمكانه الانتقال لتدريب فرق المحترفين.

بعد أول أسابيع، ومعسكر تدريبي في النمسا، أصبح اللاعبون ينظرون إليه كمدربهم وليس كلاعب دولي سابق وصاحب الرقم القياسي ،من حيث عدد الأهداف المسجلة في بطولة كأس العالم ، وقال: أنا مدرب تقليدي ولست نجما.