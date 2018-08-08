كورتوا ينتقل إلى ريال مدريد وكوفاسيتش يُعار إلى تشيلسي

أعلن ناديا ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء، توصلهما لاتفاق يقضي بانتقال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى ريال مدريد لمدة 6 سنوات، على أن ينتقل الكرواتي كوفاسيتش إلى تشيلسي لمدة موسم كامل على سبيل الإعارة.

وأوضح ريال مدريد في بيان رسمي، نشر على الموقع الرسمي: سيتم تقديم كورتوا يوم الخميس للجماهير في ملعب سانتياغو برنابيو بعد إجراء الفحوصات الطبية، على أن يعقد مؤتمر صحافي لوسائل الإعلام، يظهر خلاله الدولي البلجيكي بقميص النادي.

ونجح تشيلسي في العثور على بديل كورتوا، حيث سدد الشرط الجزائي في عقد كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى أتلتيك بيلباو، والبالغ 80 مليون يورو، تمهيدًا لضمه للبلوز، وأكد جولين لوبتيغي مدرب ريال مدريد أنه في حال خروج الدولي الكرواتي فإن الفريق سيبحث عن بديل.