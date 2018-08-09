إيفرتون يعلن ضم غوميز ومينا وبيرنارد في اليوم الأخير

أبرم نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس ثلاثة تعاقدات شملت المدافع الكولومبي ييري مينا ولاعب خط الوسط البرتغالي أندري غوميش معارا من برشلونة الإسباني، واللاعب الحر البرازيلي بيرنارد، وذلك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية لأندية الدوري الإنكليزي الممتاز.

وانتقل مينا، 23 عاما، الذي سجل ثلاثة أهداف لمنتخب بلاده خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، في صفقة تقدر قيمتها بـ30.25 مليون يورو إضافة إلى 1.5 مليون يورو من الحوافز، أما غوميز، 25 عاما، فسينضم إلى النادي الثاني في مدينة ليفربول على سبيل الإعارة لموسم واحد، بكلفة 2.25 مليوني يورو، حيث سيكون زميلا للبرازيلي بيرنارد، 25 عاما، اللاعب الحر منذ انتهاء العقد الذي يربطه بناديه السابق شختار دانيتسك الأوكراني.