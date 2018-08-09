الإسباني كيبا يحمي مرمى تشيلسي ويصبح الأغلى في التاريخ

حسم تشيلسي الإنجليزي صفقة كيبا أريزابالاغا حارس مرمى أتلتيك بلباو ليكون خليفة البلجيكي تيبو كورتوا الذي انضم إلى ريال مدريد الإسباني.

وبعد دفع مبلغ 80 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي فى عقد كيبا مع أتلتيك بلباو بمقر الاتحاد الإسباني يوم الأربعاء، توجه الحارس الإسباني كيبا إلى العاصمة البريطانية لندن وأكمل الفحوصات الطبية مع البلوز.

ومع الإعلان الرسمى لتشيلسي عن صفقة كيبا، بات الحارس الأغلى فى التاريخ متخطيا أليسون بيكر حارس ليفربول المنتقل من روما مقابل 75 مليون يورو، كما حطمت الصفقة رقما قياسيا جديدا بتنصيب كيبا كأغلى لاعب إسباني على الإطلاق متخطيا ألفارو موراتا (65 مليون يورو)، وفرناندو توريس (59 مليون يورو).