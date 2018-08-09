الكرواتي كالينيتش مهاجماً لأتليتكو مدريد

المصدر: مدريد - د ب أ

أعلن نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع نيكولا كالينيتش مهاجم ميلان الإيطالي، بعقد مدته ثلاثة مواسم مقابل 15 مليون يورو، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وسيتعين على اللاعب الكرواتي، 30 عاما، الذي تم إعادته لبلاده خلال مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم الماضية في روسيا بسبب رفضه اللعب كبديل، مواجهة منافسة قوية مع المهاجمين الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني دييغو كوستا، لحجز مقعد دائم في قائمة أتلتيكو الأساسية.

وذكر أتلتيكو في بيان "إن كالينيتش مهاجم قوي يجيد ألعاب الهواء بصورة جيدة للغاية، ويتمتع بخبرة كبيرة في كرة القدم الأوروبية".

وسبق لكالينيتش اللعب لفرق بلاكبيرن روفرز الانجليزي وفيورنتينا الإيطالي، علما بأنه سجل ستة أهداف خلال 42 مباراة لعبها مع ميلان في الموسم الماضي.