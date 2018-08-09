تقديم اللاعبين.. بدأ بخبر صحافي ووصل إلى "قيثارة الشرق"

شهد تقديم الصفقات الجديدة للأندية تطوراً واضحاً وجميلاً في الأعوام الأخيرة، والتي يُعلن فيها المركز الإعلامي للنادي عن اللاعب الجديد بطريقة مبتكرة وغير متوقعة.

وكانت الأندية السعودية في السابق، تعلن عن صفقاتها الجديدة عبر كتابة خبر في إحدى زوايا صفحات الجرائد بطريقة تقليدية بحتة مرفقة بصورة للاعب الجديد، قبل أن تبدأ الفرق في الألفية الجديدة بالإعلان عن اللاعبين عبر مؤتمر صحافي يظهر فيه اللاعب ورئيس النادي بجانبه، وهو يعلن عن الصفقة الجديدة التي ظفر بها النادي.

إلا أن المراكز الإعلامية للأندية قفزت بشكل واضح في إعلان صفقاتها بعد أن بدأت منصات التواصل الاجتماعي في تصدر متابعة الجماهير، ليكون الإعلان عبر تغريدة في "تويتر" أو منشور في مواقع أخرى يُعلن فيها عن اللاعب وتكتب فيها تفاصيل الصفقة، غير أن المنافسة بين الأندية وصلت إلى طريقة الإعلان، لتبدأ حينها طريقة "الإنفوغرافيك" والتي تشرح مسيرة اللاعب أو المدرب في رسمة مرفقة بعض الإحصائيات وصور الشخص المعني بالخبر.

وفي الأعوام الأخيرة، تحديداً في سوق الانتقالات الحالي، أذهلت الأندية الجماهير بعد أن بدأت باستخدام مقاطع مرئيّة للإعلان عن اللاعبين، فقام اتحاد جدة بكتابة تغريدة يظهر فيها نمر، والمعني بها لاعب جديد وبعد ذلك يرفق مقطع مرئي للاعب لا يظهر وجهه وهو ينزل من مركبة ما ويدخل مقر النادي.

طريقة اتحاد جدة في الإعلان عن اللاعبين To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وتسيد ناديا النصر والهلال أجمل طريقة تقديم لاعبيهم الجدد، بعد أن أعلن الأول عن النيجيري أحمد موسى عبر صورة ظهرت فيها تذكرية طيران لرحلة ما متجمهة من لندن إلى الرياض، قبل أن ينشر النادي مقطعا مرئيا لإحدى صالات المطار، في اللحظة التي يُسمع فيها إعلان في جميع الصالات عن قدوم اللاعب أحمد موسى وتوقيعه عقد انتقال رسمي للنصر. فيما أعلن الهلال عن صفقة الإماراتي عمر عبدالرحمن "عموري" عبر مقطع مرئي يظهر الرياض في عام 1991، العام الذي ولد فيه الموهوب، قبل أن تتجه الأنظار إلى مستشفى الولادة والأطفال من العام نفسه في دلالة على المكان الذي ولد فيه عموري. واستخدم الهلال صوت طلال مداح "قيثارة الشرق"، وهو يغني "أنا راجع أشوفك" بعد يومين من احتفاء موقع "غوغل" الشهير بالمطرب الراحل مطلع الألفية، والتي تؤكد عودة عموري إلى الهلال الذي لعب فيه قبل أن ينتقل إلى العين في عام 2005.

مقطع أحمد موسى الشهير To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وتعد أندية أوروبا من أكثر الأندية استخداما للطرق غير التقليدية في تقديم لاعبيها، فقد قام بشكتاش التركي خلال الصيف الماضي بالإعلان عن اللاعبين الجدد، عبر مقاطع مرئية يظهر فيها أحد اللاعبين وهو يتصل هاتفيا بلاعب لا تُعلم هويته، قائلا له "كم تو بشكتاش" أي تعال إلى بشكتاش، ويرد عليه اللاعب غير المعروف بـ"أنا آت" أو ما إلى ذلك، وقد حدثت في صفقة البرتغالي بيبي عندما هاتفه مواطنه كواريزما.

إعلان بشكتاش لضم نيغريدو To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وقام ليفربول بإعلان صفقة النجم المصري محمد صلاح، عن طريق إظهار شخص وهو يبحث في موقع "تويتر" لحسابات تطالب النادي الإنجليزي بإعلان صفقة صلاح قبل أن يظهر بأن هذا الشخص هو صلاح، قائلا "تم الإعلان عن صلاح".

لحظة إعلان صلاح مهاجما لليفربول To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

ويُعرف روما بطرقه الكثيرة بالخروج عن المألوف بتغريداته أو بالإعلان عن صفقاته، فقد أعلن عن لورنزو بيلغيريني عبر لعبة "فيفا "18" على جهاز بلاي ستيشن، ويظهر شخص ما يلعب مباراة بفريق روما ويسجل هدفا بلاعب يحمل اسم بيليغريني والرقم 7.

مقطع روما الخارج عن المألوف To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser

وأعلن برشلونة عن صفقة لاعب الوسط البرازيلي أرثر ميلو، بإظهار كرة تتحدث الإنجليزية، لسبب ما، وهي تشرح قيم برشلونة قبل أن يظهر كرويف وغوارديولا وفان غال وريكارد ولويس إنريكي في المقطع المرئي بتلميح بأن الأساطير هم من يرتدون قميص النادي الكتالوني.