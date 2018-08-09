روبن ضد رحيل بواتينغ من بايرن ميونخ

أعرب الجناح الهولندي أريين روبن عن أمله في أن يبقى زميله المدافع الألماني جيروم بواتينغ في صفوف بايرن ميونخ رغم التكهنات المتزايدة حول قرب رحيله عن النادي البافاري.

وقال روبن يوم الخميس على هامش معسكر بايرن ميونخ: بواتينغ أحد أفضل المدافعين في العالم بالنسبة لي، لقد احتفلنا بالفعل بالكثير من الإنجازات معه، جيروم مهم للغاية بالنسبة للفريق.

وتردد أن بواتينغ (29 عاما) رفض عرضا من مانشستر يونايتد الإنجليزي لكنه يبقى مرشحا بقوة للانتقال إلى باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي. وباع بايرن لاعب وسطه التشيلي ارتورو فيدال إلى برشلونة، وبدا الرئيس التنفيذي للنادي كارل هاينز رومينيغه متفتحا إزاء إمكانية رحيل المزيد من اللاعبين.

وقال روبن: من المهم أنه باستثناء ارتورو ألا نفرط في أي لاعب آخر، لدينا الكثير من الكفاءات في الفريق، علينا أن نبقى سويا حتى نستطيع تحقيق النجاح.

وستكون أول مباراة رسمية لبايرن تحت قيادة المدير القني الجديد كوفاتش يوم الأحد في مواجهة اينتراخت فرانكفورت في كأس السوبر الألماني، ثم يلعب الفريق في الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا في 18 أغسطس المقبل، بينما يستهل بايرن مشوار الدفاع عن لقب البوندسليغا بمواجهة هوفنهايم بعدها بستة أيام.